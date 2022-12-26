Мать подарила сыну куклу-убийцу, нарядив ее в детский костюм

Маленький мальчик получил от мамы необычный подарок на Рождество. Он очень хотел куклу, но не догадывался, что она будет именно такая. Об этом пишет газета The Sun.

Женщина по имени Шона Ландер подарила своему ребенку куклу-убийцу на Рождество. Мальчик хотел куклу такого же размера, как его трехлетняя сестра. Самым подходящим вариантом стала кукла Чаки из фильма «Детские игры». По сценарию ужастика, в куклу вселяется дух маньяка, и Чаки начинает убивать людей.

Мать ребенка прежде чем подарить игрушку, на всякий случай сожгла немного шалфея, ради шутки. Она изменила одежду Чаки, нарядив его в детский костюм. Она показала получившийся подарок в соцсетях.

Пользователи Сети уверены, что все пройдет нормально, так как ребенок не знает героя страшного фильма про куклу-убийцу. Но многие все же переживают за мальчика и пишут, что побоялись бы находиться в одном помещении с таким подарком.

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