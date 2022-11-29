В Москве появилась странная кукла-шпион

Таинственную куклу, оснащенную шпионской камерой нашла на лестничной клетке своего подъезда жительница Северо-восточного района Москвы.

Пластмассовая блондинка была одета в свадебный наряд и держала в руках бутылку дорого вина.

По сообщениям очевидцев, кукла пролежала так на подоконнике несколько дней. За все это время вино так и не было никем выпито.

Но самое странное - анонимная записка без адресата, которую кукла держала в руках.

«Хочу сильных мужских рук! А еще машину, квартиру, домработницу, новые туфли и пятый размер груди! Заберите меня, я так мало прошу», говорилось в тексте.

Кроме того, возле сомнительной инсталляции москвичка нашла камеру и звукосниматель.

Вызванные на место сотрудники полиции никаких подозрительных шпионских устройств не обнаружили.

Кому предназначалось послание и бутылка вина - до сих пор неизвестно.