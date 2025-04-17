Мать отправилась употреблять алкоголь и наркотики: 3-летнюю девочку спасли из квартиры, где она сидела без еды
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Врачи наблюдают за состоянием девочки, которую пришлось спасать случайным прохожим в Воронеже. Ребенок смог самостоятельно открыть окно и позвать на помощь.
Сейчас жизни и здоровью 3-летней девочки ничего не угрожает. Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина заявила в беседе с ТАСС, что малышка находится в стационаре.
«Кушает, спит, в общем-то, ведет себя соответственно ее возрасту», — рассказала омбудсмен.
По информации правоохранителей, несовершеннолетняя воспитывалась 20-летней матерью. В один из дней она оставила дочь в квартире без еды и воды и пошла употреблять наркотики и спиртное.
Ранее сообщалось, что российскую студентку, которая родила и бросила младенца в аэропорту Антальи, приговорили к лишению свободы. Она проведет в колонии 15 лет.