Мать отобрала телефон в качестве наказания: стали известны подробности гибели 16-летней студентки

Стали известны подробности гибели 16-летней студентки колледжа на востоке Москвы. Оказалось, что до того, как труп несовершеннолетней нашли на улице, она поругалась с матерью, передает mk.ru.

Девушка погибла накануне, 5 декабря. Она вернулась домой от подруги и застала на кухне мать. Родительница спросила у дочери, почему та прогуливает пары в колледже. В итоге завязался конфликт, в результате которого телефон девушки оказался у матери — она забрала его в качестве наказания.

Через некоторое время труп несовершеннолетней обнаружили во дворе дома. Также известно, что за день до случившегося москвичка вместе с дочкой ездила в психологический центр. Там девушка пожаловалась на появление навязчивых мыслей, а специалисты отметили, что у студентки имеются проблемы с социализацией.

Ранее в Амурской области обнаружили труп подростка 2007 года рождения. Его тело лежало возле сотовой вышки.