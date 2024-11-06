Детсад в Подмосковье, где няня волокла по асфальту детей, откроет новую группу

Частный детский сад в поселке Голубое Солнечногорского района Подмосковья, где няня волокла двоих детей по асфальту, планирует открыть новую группу. Об этом сообщил директор учреждения Хаям Яхяев.

По его словам, в этом году много детей, а будет еще больше. Построен новый ЖК, возводятся другие дома.

«Уже есть небольшая очередь в записях на следующий год. Открываем новую группу», - сообщил ИА Регнум владелец сада.

В настоящее время учреждение посещают 116 детей. Открыты 4 группы по 25 детей, еще 16 воспитанников посещают ясли.

Учреждение работает по лицензии, получает субсидии – по 9 тыс. рублей на каждого снятого с очереди в госсады ребенка. Стоимость пребывания в саду – 23,5 тыс. рублей в месяц.

Яхяев подтвердил инцидент в своем саду. Он заявил, что воспитательница, попавшая на видео, была стажером, вышла первый день и «так себя показала». Ее уволили, а другим объявили выговор и санкции.

Издание отмечает, что уволенная 18-летняя девушка не имела права работать – она является гражданкой Узбекистана, а патент на работу отсутствовал.

Яхяев уверяет, что не знал об этом – при выходе на работу она предоставила только часть документов. Как выяснил руководитель позже, патент был на оформлении.

Ранее сообщалось, что воспитатель волокла по асфальту двоих детей, другие воспитанники тем временем остались одни на проезжей части. Было возбуждено уголовное дело.