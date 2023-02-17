Мать обвинила некомпетентного психолога в том, что ее дочь взяла нож и 30 раз вонзила в сверстницу

Пятиклассница в Химках взяла кухонный нож и вонзила в сверстницу по вине учителей и некомпетентного школьного психолога. С таким заявлением выступила мать девочки. По ее мнению, педагогам некогда заниматься воспитанием детей – они заняты работой.

«Занимаются всем, чем угодно, только не детьми», - сказала женщина и отметила, что родители не могут контролировать и пойти в школу. «А мы откуда знаем, что там происходит», - сказала женщина.

«Я не снимаю с себя, как с мамы, вины», - призналась она.

По словам родительницы, между подростками был «какой-то конфликт», а «никого из взрослых не оказалось».

«Вот у нас психолог в школе. Она что, психолог? Она вообще просто не компетентна ни в чём!» - указала женщина в разговоре с Telegram-каналом Shot.

Напомним, 7 февраля пятиклассница 30 раз ударила сверстницу ножом в туалете. Девочка выжила, ее прооперировали.

В январе похожий инцидент произошел в Дагестане. На уроке девочка набросилась на одноклассницу и нанесла не менее семи ударов ножом.