Игорь Николаев вышел на связь из больницы и рассказал правду о двух инфарктах

Композитор и певец Игорь Николаев заставил всех переживать за свое здоровье. Несколько дней назад поклонников шокировала новость о его госпитализации в кардиоцентр. Исполнитель вышел на связь из больницы и рассказал, что с ним случилось на самом деле. Об этом пишет KP.RU.

По информации СМИ, 63-летнего артиста доставили в медучреждение с инфарктом. Чуть позже в Сети появилась информация, что их у маэстро было два! Николаеву экстренно провели коронарографию сосудов сердца и установили стенты.

Когда певец вышел на связь в соцсетях, то объяснил, что находится в клинике на обследовании. Он не стал называть диагноз, но обещал, что концерты не будут отменены.

«Никакого повторного инфаркта у Игоря не было. И вообще инфаркта не было», – рассказала KP.RU подруга Николаева бизнесвумен Алина Редель.

Журналисты связались со звездой. Он подтвердил, что чувствует себя хорошо. По словам Николаева, он лично ведет свою страницу в соцсетях.

«Написали, что от моего имени в сетях пишет то ли жена, то ли помощница. А они просто не имеют туда доступа. Все пишу я сам. Спасибо за поддержку», – поделился композитор.

Ранее мы писали о том, как Игорь Николаев перед госпитализацией метался между двух женщин.