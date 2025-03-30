Мать не уследила за сыном: пятиклассник получил разрыв почек на детской площадке

В Санкт-Петербурге ученик пятого класса попал в больницу с травмами. Мальчик сорвался с высоты и получил разрыв почек, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Школьник пострадал вчера, 29 марта. Он играл на детской площадке в Приморском районе города. По информации журналистов, мать не уследила за сыном, в результате чего тот упал с высоты в 2,5 метра.

На место вызвали скорую помощь. Пятиклассника госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице у него зафиксировали разрыв почки, правого надпочечника и другие травмы, которые характерны для падения с высоты. Обстоятельства и детали травмирования несовершеннолетнего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что ребенок пострадал при падении на детской площадке в Москве. Удар о землю был настолько сильным, что десятилетний мальчик даже не мог пошевелиться.