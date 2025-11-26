Мать, насмерть сбившая двухлетнюю дочь на парковке в Подмосковье, была трезва

Мать, которая насмерть сбила двухлетнюю дочь на парковке в Подмосковье, была трезва. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на источник.

ДТП случилось в поселке Зеленоградский. Женщина выезжала на Kia с парковки и сбила девочку. Ребенок обходил машину справа налево. Травмы оказались несовместимы с жизнь, малолетняя скончалась.

О женщине известно, что ранее она не нарушала ПДД и не привлекалась к административной ответственности, на учетах не состояла, не была судима. Она находилась в декретном отпуске.

Как сообщает mk.ru. вечером 25 ноября 41-летняя женщина привезла на занятия троих старших детей и ждала с 2-летней дочерью.

После занятий женщина усаживала детей в минивен. Журналисты отмечают, что она могла замотаться и забыть посадить младшую дочь. Многодетная мать нажала на газ, не проверив, что дочери нет. Женщина имеет четырехлетний водительский стаж. Место, где произошло происшествие, плохо освещается.

Родительница сама отвезла дочь в больницу, но врачи не смогли спасти кроху. Женщине несколько раз вызывали скорую, ее поддерживает муж.

