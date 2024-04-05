Мать напавшего с ножом на губернатора Андрея Чибиса прервала молчание после задержания сына

Мать мужчины, которого задержали за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, опровергла, что ему заказали его убийство. Однако истинную причину женщина не знает.

Корреспондент сайта Kp.ru смог связаться с родительницей Александра Быданова и попытался выяснить у нее, почему ее сын решил убить чиновника. Особо на разговор она была не настроена, так как сейчас находится в расстроенных чувствах. Женщина не могла сдержать слез, беседуя с журналистом. Она отметила, что ей смешно, когда говорят о «заказе», который якобы сделали мужчине, и попросила не беспокоить ее расспросами.

Отметим, что, по словам матери задержанного, последний разговор с ним у нее состоялся 4 апреля.

Напомним, что на Чибиса напал вооруженный человек возле ДК «Строитель». Минуя телохранителей, он ударил ножом главу региона в живот. Мужчину задержали, а пострадавшего доставили в больницу. На вопросе Александр признался, что решил убить губернатора из-за личной неприязни.

Ранее стало известно, что подозреваемый в нападении на мурманского губернатора Андрея Чибиса стоял на учете в МВД.