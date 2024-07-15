Мать найденного в чемодане девятилетнего мальчика призналась в убийстве сына и озвучила причину

Жительница Перми, задержанная по подозрению в убийстве девятилетнего сына, признала свою вину. На допросе она заявила, что пошла на преступление из-за коллекторов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник рассказал, что женщина созналась в расправе над собственным ребенком. Она призналась, что в последнее время ее одолевали коллекторы, и именно из-за этого она совершила убийство. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Напомним, что тело ребенка было найдено в чемодане в Ленинском районе Перми возле мусорных баков. У мальчика были колотые раны и следы удушья. По подозрению в убийстве была задержана мать несовершеннолетнего. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, выходившую из подъезда с черным чемоданом, но на кадрах не было видно ее лица.

Первое время родительница погибшего отрицала вину. Однако на одном из последних допросов созналась в содеянном.

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