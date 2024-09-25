Мать на девятом месяце беременности: родителей отравившихся детей под Красноярском выписали из больницы

В Красноярском крае выписали из больницы родителей, чьи дети погибли от отравления неизвестным веществом. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как пояснили РИА Новости в региональном Минздраве, 34-летнего мужчину и 32-летнюю женщину выписали в среду, 25 сентября. Им дали необходимые рекомендации по лечению.

Источник сообщил, что женщина находится на девятом месяце беременности — врачам удалось сохранить малыша. По предварительным данным, их четверо детей погибли от токсического воздействия неустановленного вещества. Похороны пройдут в ближайшее время — родственники дожидались выписки родителей.

Напомним, 21 сентября семья поужинала курицей и пельменями, всем стало плохо. Известно о смерти детей 6, 11, 12 и 13 лет. В магазине, который реализовал продукцию, нашли нарушения ветеринарных требований.

Недавно сообщалось, что семья могла отравиться инсектицидом. Но в крови мужчины и его умершей дочери не нашли следов средства от насекомых.