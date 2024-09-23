Следов средства от мух не найдено: эксперты проверили кровь погибшей после ужина пельменями девочки

Эксперты не нашли следов средства от мух в крови отца и умершей девочки после их ужина пельменями. Была версия, что семья могла отравиться инсектицидом.

Как узнал Telegram-канал «Сапа», эта информация не подтвердилась.

Эксперты проверяли кровь главы семейства и погибшей девочки. Проверку проводило Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы.

«…В организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», - сообщает источник со ссылкой на СУ СК по Красноярскому краю.

Эксперты продолжают искать источник отравления. Будут изучены другие маркеры токсинов.

Напомним, от отравления умерли четверо детей. Их родители находятся в больнице. Поставщик пельменей сообщил, что месяц лежит в больнице в Краснодаре, а делами занимается директор.