Мать мальчика, умершего после атаки БПЛА на Подмосковье, не может разговаривать

Мать 5-летнего мальчика, умершего после атаки беспилотников на Подмосковье, не может разговаривать. Женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом сайту MSK1.RU рассказал родственник погибшего.

Во время ночной атаки на область в Воскресенске умерли 76-летняя пенсионерка и ее пятилетний правнук. Ребенок часто гостил у нее, там мальчику нравилось.

«Мама его сейчас в очень тяжелом состоянии, она даже разговаривать не может», - поделился с изданием родственник умерших.

Семье уже предложили помощь психолога. Сейчас родные погибших собирают деньги на похороны.

Родственник умершего мальчика сообщил, что его родители молодые: мама работает тренером по плаванию, а отец – поваром. По его словам, мальчик «по большей части жил с бабушкой», хотя в негативных отношениях с родителями не состоял.

Семья готовилась к празднованию дня рождения сына. 29 сентября родителям сообщили, что дом, где их ребенок был с прабабушкой, сгорел.

Ранее мы писали о происшествии подробнее.