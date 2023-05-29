Мать катала своего ребенка на игрушечной машине по проезжей части в Иркутске

Жительница Иркутска решила прогуляться с ребенком на игрушечном автомобиле и выпустила его на проезжую часть. Мальчик был за рулем, а девушка шла рядом. Сейчас ее ищут. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло на одной из улиц города в темное время суток. Мать усадила сына за руль игрушечного электромобиля и вывезла его на проезжую часть. Кадры инцидента опубликованы в Сети. На них видно, как авто пересекает дорогу на запрещающий сигнал светофора. При этом была вероятность, что кто-то из водителей не заметит машинку.

На данный момент устанавливается личность нарушительницы. СМИ пишут, что кроме сотрудников ГИБДД, действиями матери могут заинтересоваться и органы опеки.

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