Мать избитой в Рязанской области школьницы заявила, что дочь заступилась за нее

Мать избитой двумя мальчиками в Рязанской области девочки рассказала, что дочь заступилась за нее. Женщина в комментарии 360.ru поделилась подробностями состояния школьницы и назвала причину нападения.

Напомним, что двое подростков жестоко избили девочку и заставили ее извиняться, стоя на коленях. Они снимали издевательства на камеру. В СМИ фигурировала информация, что она могла оскорбить мать кого-то из нападавших.

Мать пострадавшей рассказала, что девочка знала этих мальчиков и гуляла с ними в одной компании. По ее словам, это приятели оскорбили ее мать. А она заступилась.

«Мне все люди пишут, говорят: Лена, какая у тебя дочь молодец, ее били два мальчика, а она держалась», — поделилась женщина.

Она отметила, что дочь идет на поправку.

«Ничего, синяки чуть-чуть у нее остались на животе и на ноге, а на лице уже прошло все», — добавила она.

Напомним, что правоохранители нашли обидчиков девочки и задержали их. Мать школьницы хочет, чтобы мальчики были наказаны и компенсировали моральный ущерб.

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