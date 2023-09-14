Мать избитой под Самарой школьницы рассказала, из-за чего начался конфликт с ровесницами

В Самарской области мать пострадавшей после избиения школьницы рассказала, как чувствует себя ее дочь. Она раскрыла причину конфликта, из-за которого ровесницы на камеру били девочку по лицу. Оказалось, что все случилось из-за пропавших наушников. Об этом сообщает телеканал «360».

Напомним, что школьницы напали на одноклассницу в поселке Безенчук. Они снимали на камеру, как били девочку по лицу, а та даже не защищалась. 13 сентября видео попало в соцсети. В управлении МВД рассказали, что участники инцидента установлены и проводится проверка.

Мать пострадавшей пообщалась с журналистами, которые расспросили ее про состояние ребенка. Женщина говорит, что у дочери постоянно болит голова. На днях они планируют пойти и зафиксировать побои.

По ее словам, ровесницы обвинили ее дочь в краже наушников и позвали на разговор после уроков. Об избиении школьница ничего не рассказала родителям, так как испугалась. По словам матери, ее ребенку угрожали. Она узнала об этом после публикации кадров.

«Если бы не это видео, возможно, и я бы об этом не узнала. И дальше бы это продолжалось», — говорит мать школьницы.

Жительница отметила, что девочки нападают на ее дочь уже во второй раз. Поэтому она хочет, чтобы обидчиц привлекли к уголовной ответственности. При этом их родители не обращались к семье пострадавшей. Школьницы принесли извинения на собрании, но мать пострадавшей не верит в искренность их слов.

Журналисты пообщались с матерью девочки, которая снимала жестокое избиение на телефон. По словам женщины, ее дочь дважды ударила девочку, но сейчас ей очень стыдно.

Ранее мы писали о том, как в Хабаровском крае двое подростков жестоко избили инвалида на улице и попали на видео. Все произошло в Амурске.