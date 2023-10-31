Беременная 16-летняя девушка сломала нос следователю полиции

В Верхней Пышме Свердловской области беременная девочка напала на сотрудника полиции. Будущая мать сломала стражу порядка нос. У матери несовершеннолетней другая версия случившегося — по ее мнению, правоохранители угрожали дочери и пнули ее, передает Kp.ru.

Конфликтная ситуация произошла 24 октября в одном из домов на улице Победы. Мать несовершеннолетней рассказала журналистам, как все произошло согласно ее версии. Так, правоохранители якобы вошли в квартиру 16-летней девушки и стали опрашивать ее. Юная хозяйка попросила стражей порядка удалиться, и тогда они стали угрожать. Потом завязалась потасовка, в которую вмешалась и женщина. Как итог — у следователя полиции разбит нос.

По другой же версии, правоохранители искали парня, подозреваемого в краже, и наткнулись на девушку в неадекватном состоянии. Она нецензурно выражалась, а потом и вовсе напала на следователя. В обстоятельствах случившегося продолжают разбираться.

Ранее в Московской области женщина избила невесту бывшего мужа на свадьбе. За происходящим наблюдал ее семилетний сын.