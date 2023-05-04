Мать из Красноярска заказала убийство родных детей, чтобы лишить их прописки

В Красноярске 67-летняя женщина наняла киллера, чтобы расправиться с родными сыном и дочерью. Однако совершить преступление не получилось, так как ее задержали еще на этапе заказа. Об том стало известно РЕН ТВ.

Как сообщает источник, по версии следствия, пожилая россиянка решила пойти на столь отчаянный шаг из-за недвижимости. Она желала остаться единственной владелицей жилья, поэтому нашла выход в насильственной смерти собственных детей. Своими руками лишить их жизни она не смогла, поэтому обратилась к исполнителю.

Женщина попросила помощь осуществить задуманное знакомого. Он согласился за 80 тысяч рублей. Однако в итоге убийство он все-таки не совершил, но приятельнице сказал совершенно обратное. Он убедил ее, что расправился с ее сыном и дочерью, и потребовал оговоренную сумму. Заказчица пришла на место встречи, чтобы завершить сделку, и там ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Россиянку арестовали, и полиция начала расследование по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске также заказала убийство 63-летняя сибирячка. Она решила расправиться с подругой чужими руками, так как не хотела возвращать долг. Киллер свое дело довел до конца и даже попытался избавиться от тела, однако полиция все равно нашла останки, а затем и подозреваемых в преступлении.