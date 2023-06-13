Мать из Чебаркуля попала под суд за избиение 11-месячного сына в больнице

В Челябинской области будут судить жительницу Чебаркуля, пытавшуюся насилием успокоить плачущего младенца. Она избила 11-месячного сына до тяжелого состояния. Женщину вовремя удалось остановить медикам. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Преступление было совершено еще в декабре прошлого года. Россиянка была вместе с ребенком в больнице. В какой-то момент он стал сильно кричать, и мать попыталась его успокоить, но ничего не выходило. Тогда она разозлилась и стала бить малыша по голове. В итоге из-за нее у мальчика диагностировали перелом основания свода черепа.

В ходе расследования было установлено, что женщина в принципе жестоко относилась к своему ребенку и ненадлежащим образом воспитывала его. Из-за этого было решено лишить ее родительских прав.

На данный момент уголовное дело по статье «Покушение на убийство» было отправлено в Чебаркульский городской суд, а фигурантка находится под стражей.

Ранее жительница Ленобласти узнала о преступлении своего бойфренда и сдала его полиции. По ее заявлению, мужчина изнасиловал свою восьмилетнюю дочь. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и начали проверку.