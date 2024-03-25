Мать и дочь уехали с отмененных из-за теракта в «Крокусе» соревнований и погибли

Мать и ее 9-летняя дочь погибли в ДТП по дороге в Когалым. Семья возвращалась с соревнований, отменных из-за теракта в концертном зале Подмосковья.

Подробности приводит 89.RU.

21 марта семья добралась до Петербурга, где должно было пройти мероприятие по чирлдингу. Однако спустя два дня соревнования отменили. Семья на самолете вылетела до Сургута, а оттуда надо было еще 2,5 часа добираться до дома.

24 марта по пути из Сургута в Когалым произошло ДТП – в 6 утра машина, на которой ехали мать и девочка, столкнулась с рейсовым автобусом. Обе они погибли. 53-летний водитель авто скончался.

Тренер девочки Татьяна Белокрылова сообщила, что начался сбор средств для помощи семье. По ее словам, мать и дочь вез не родственник – они, вероятно, наняли машину, чтобы доехать от аэропорта до дома.

Погибших похоронят в Уфе, откуда они родом.

Напомним, 22 марта в Подмосковье произошел теракт в «Крокус Сити Холле». На сегодняшний день известно, что погибли 137 человек, более 180 пострадали. Подробнее о теракте в «Крокусе» читайте здесь.