Мать и дочь с колото-резаными ранами на шеях обнаружили мертвыми в квартире
В Иваново обнаружили трупы матери и дочери после знакомства с мужчиной в Сети .
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Две жительницы Иваново погибли в результате вооруженного нападения в квартире. Они приходятся друг другу родственниками. По подозрению в убийстве матери и дочери задержан мужчина, с которым последняя женщина познакомилась в интернете, передает kp.ru со ссылкой на пресс-служба управления МВД по области.
Трупы обнаружили квартире на улице Красных Зорь в пятницу, 11 августа. Страшную находка сделала родственница 85-летней матери и ее 43-летней дочери. Женщина стала переживать, что никто из членов семьи больше не выходит на связь. Увидев бездыханные тела в квартире, жительница Иваново вызвала на место сотрудников правоохранительных органов.
Стражи порядка в ходе осмотра трупов зафиксировали на шеях погибших женщин колото-резаные раны. Для установления точной причины смерти тела будут направлены в морг на судебно-медицинскую экспертизу.
По подозрению в убийстве задержан 43-летний житель Ярославской области. По данным полиции, он познакомился со своей жертвой-ровесницей в Сети, а после приехал в гости к женщинам.
Ранее в Волгоградской области семейную пару задержали по подозрению в убийстве трех человек. Супруги расправились с двумя знакомыми и одним свидетелем.