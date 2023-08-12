Мать и дочь с колото-резаными ранами на шеях обнаружили мертвыми в квартире

Две жительницы Иваново погибли в результате вооруженного нападения в квартире. Они приходятся друг другу родственниками. По подозрению в убийстве матери и дочери задержан мужчина, с которым последняя женщина познакомилась в интернете, передает kp.ru со ссылкой на пресс-служба управления МВД по области.

Трупы обнаружили квартире на улице Красных Зорь в пятницу, 11 августа. Страшную находка сделала родственница 85-летней матери и ее 43-летней дочери. Женщина стала переживать, что никто из членов семьи больше не выходит на связь. Увидев бездыханные тела в квартире, жительница Иваново вызвала на место сотрудников правоохранительных органов.

Стражи порядка в ходе осмотра трупов зафиксировали на шеях погибших женщин колото-резаные раны. Для установления точной причины смерти тела будут направлены в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

По подозрению в убийстве задержан 43-летний житель Ярославской области. По данным полиции, он познакомился со своей жертвой-ровесницей в Сети, а после приехал в гости к женщинам.

Ранее в Волгоградской области семейную пару задержали по подозрению в убийстве трех человек. Супруги расправились с двумя знакомыми и одним свидетелем.