Два собутыльника и свидетель: семейную пару задержали за серию убийств под Волгоградом

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве трех человек в Волгоградской области — ими оказались мужчина и женщина, состоящие в отношениях. Семейная пара убила двух знакомых и одного свидетеля, пишет Life.ru.

От рук супругов погиб житель города Котельниково. Компания из пяти человек, в том числе муж с женой, выпивала 4 августа. В какой-то момент застолье переросло в конфликт и драку. В итоге один из собутыльников был убит. Его товарищи выбросили тело в яму и засыпали ее землей.

Через некоторое время супруги и еще один мужчина решили избавиться от свидетеля преступления. Они позвали жертву на рыбалку, там избили ее, а после сбросили в воду.

Задержать семейную пару удалось 10 августа. В ходе допроса правоохранители узнали о еще одном преступлении, совершенном парой. Осенью прошлого года супруги расправились со своим знакомым — мужчину убили, а после тело скинули в колодец у дома.

Ранее в Саратовской области местный житель зарезал возлюбленную, мать и свидетеля преступления. По факту тройного убийства было возбуждено уголовное дело. Мужчина, устроивший поножовщину, задержан.