«Ее репутации конец»: дочь бизнесмена Мерцалова ответила на обвинения модели Ковальчук

19-летняя дочь российского бизнесмена Антона Мерцалова Александра ответила Марии Ковальчук, которая обвинила ее в травле и побоях. Девушка назвала слова модели «полным бредом».

Александра назвала недостоверной информацию из интервью Марии Ксении Собчак. Девушка сказала, что это «полный бред». Как пояснила Мерцалова, есть все доказательства и факты, что Ковальчук «никто и пальцем не трогал».

«Ее репутации конец, надо же её маме хоть как-то сделать её „пушистой“. При этом сказать грязь о других. Захотела хайп и бабок с моего отца, зная, что он богатый», — приводит слова Александры aif.ru.

Она отметила, что есть отчет по расследованию дела, и его копия хранится у матери модели. Со слов Мерцаловой, в интервью Собчак Ковальчук специально скрыла существенные факты, из-за которых следствию очевидно, что к ее травмам никто не причастен.

Александра отметила, что Ковальчук вышла на улицу одна, и за ней никто не следовал — это подтверждают записи с камер видеонаблюдения и в лифтах. После девушка на протяжении пяти часов где-то была, а на уточняющие вопросы о своем местонахождении отвечала «не помню». Мерцалова также добавила, что из интервью убрали факт наличия свидетелей, которые видели, как Мария забиралась на строительный кран, и ее никто не преследовал. Полиция, прокуратура и служба безопасности не обнаружили виновных в травмах Ковальчук, уточнила дочь предпринимателя.

Напомним, модель уверяла, что Александра била ее по лицу на вечеринке детей богатых бизнесменов. Сестра Эмина Агаларова Сабина также усомнилась в правдивости слов девушки.