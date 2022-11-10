Женщина заманила возлюбленного домой, напоила чистящим средством и изнасиловала

Жительница городка Уотерлооуил на Юго-востоке Англии решилась на отчаянное преступление.

Влюбив в себя молодого человека (имя потерпевшего умалчивается), 25-летняя Каприс Баддл заманила его к себе домой и...изнасиловала.

Сделала она это не одна, а в составе преступной группы, состоящей из двух ее подельников - однокурсников.

Втроем преступники напали на мужчину, отобрали у него кошелек и сотовый, а после подвергли словесному и сексуальному насилию.

В течение нескольких часов несостоявшегося бойфренда избивали табуреткой и зачем-то поили чистящим средством.

После надругательств парню завязали глаза, посадили в машину и несколькими часам позже высадили на обочине.

Потерпевшему удалось добраться до полицейского участка и рассказать о произошедшем.

Городок Уотрелооуил совсем небольшой, поэтому арестовали Каприс Баддл вечером этого же дня. Вслед за ней взяли под стражу и ее сообщников.

Теперь 25-летней англичанке светит десять лет тюрьмы, за сговор с целью ограбления и мошенничества, незаконное лишение свободы и хранение наркотиков.

Вот такой роковой оказался у Каприс каприз.