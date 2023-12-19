Мать девочки-маугли из Екатеринбурга объяснила, почему дочь жила среди могильных крестов

Мать девочка-маугли из Екатеринбурга, которая жила в квартире среди кладбищенских крестов, рассказала, зачем приносила домой ритуальную символику. По ее словам, так она спасала святыни. Об этом сообщает Kp.ru.

Женщина рассказала журналистам, что забирала с кладбища могильные кресты специально, так как считает, что люди не должны их выкидывать. Свой поступок она считает вполне логичным.

«Люди не понимают, что нехорошо выбрасывать. Разве это преступление, защищать свои святыни?» - поделилась россиянка.

Отметим, что в квартире, в которой проживали женщина с 13-летней дочерью, находилось большое количество ритуальных атрибутов. Например, там нашли могильный крест от потолка до пола, портрет Распутина и другое. И все это стояло в полном беспорядке. Как стало известно, мать не выпускала ребенка из дома. В школе девочка никогда не появлялась. Сейчас она находится в больнице, а ее маму хотят лишить родительских прав.

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