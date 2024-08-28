«Откуда здесь взялись другие люди?»: Ирина Болгар о полетах детей от Павла Дурова в эконом-классе
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Предполагаемая мать детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар пожаловалась на психологическую травму, которую получили двое ее малолетних сыновей и дочь после того, как знаменитый отец перестал содержать их и выплачивать алименты.
По словам женщины, она вынуждена воспитывать детей на свою зарплату в 8000 швейцарских франков (примерно 870 тысяч рублей) в месяц.
«Когда мы первый раз летели эконом-классом, дети, которые раньше летали только на частных самолетах, спросили «откуда здесь взялись другие люди», — приводит StarHit слова Ирины.
Болгар также подчеркнула, что Дуров потерял интерес к семье после того, как она отказалась переехать в Дубай, где все свое основное время проводит сам миллиардер. Об этом Ирина рассказала в беседе с Forbes.
Ранее стало известно, что Ирина Болгар подала один иск об опеке над детьми, но предприниматель не стал его оспаривать. Отмечается, что женщина решилась обратиться в суд так как, по ее словам, Дуров перестал выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро в месяц.