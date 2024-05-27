«Он других не отпускал, а меня отпустил»: Светикова рассказала о нападении серийного маньяка

Певица и актриса Светлана Светикова рассказала о похищении серийным маньяком. Девушка в интервью Лауре Джугелии ее YouTube-канале вспомнила, как в 18 лет села в обычное такси и чудом избежала опасности.

Звезда «Фабрики звезд» не стала раскрывать подробности страшного случая, а только поделилась некоторыми моментами. Тогда она была совсем юной.

«Он уже отсидел свое, и, насколько я знаю, его больше нет, этого человека. Маньяк-серийник. Села в машину такси. А такси оказалось не такси», — поделилась Светлана.

По словам артистки, это было настоящее похищение. К счастью, ей удалось найти способ убежать, а многим не удавалось. Оказалось, что она была не первой его жертвой.

«Он других не отпускал, а меня отпустил, потому что я с ним говорила. Я недавно фильм смотрела про то, что одна единственная девочка осталась в живых, потому что она смогла с маньяком поговорить. Вот это моя история. Я стала ему другом. Он мне доверился», — вспомнила звезда.

Светикова отметила, что после случившего научилась разбираться в людях. Она знала, от каких мужчин стоит держаться подальше. Было множество историй, когда ее и других артисток привозили на выступления, и там были мужчины. Светлана понимала, что дело может закончиться плохо и заранее избегала подобных инцидентов.

Певица рассказала, что случай с маньяком произошел в то время, когда она встречалась с юмористом Гариком Харламовым. В интервью она раскрыла подробности романа и призналась, что он «безумно» ее обожал. Мужчина даже сделал ей предложение руки и сердца, о чем мы писали здесь.