Мать даже не заметила: ребенок пролежал всю ночь в канализационном люке в Улан-Удэ

В Улан-Удэ мальчик провалился в канализационный люк. Ребенок пробыл под землей всю ночь, пишет Telegram-канал Babr Mash.

Мальчик, которому нет и 10 лет, гулял вечером один. Он не увидел открытый канализационный люк и упал в него. Мама даже не заметила пропажи своего ребенка.

Утром его крики услышали прохожие — они сразу же позвонили спасателям.

Мама мальчика уже не первый раз вызывает вопросы. В прошлом году ребенок гулял в -30 в тонкой курточке и сильно заболел. Женщину регулярно привлекают к административной ответственности. Сейчас ее признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Суд назначил горе-матери 200 часов обязательных работ.

Ранее жительница Барнаула провалилась в канализационный люк с собакой во время прогулки. Она не заметила колодец, который припорошило снегом, и упала на глубину более двух метров. Спасатели помогли женщине выбраться.