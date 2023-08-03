Мать челябинского маньяка покупала подарки пленнице и хотела завещать ей дом

В поселке Смолино Челябинской области, где мужчина удерживал девушку 14 лет и насиловал, рассказали, что его мать покупала пленнице подарки и собиралась завещать дом. Подробности привела Ольга, которая трудилась поваром в местном храме. Мать челябинского маньяка часто видели там – она помогала в трапезной.

Женщина рассказала, как однажды она обмолвилась, будто с сыном живет девушка.

«Я спросила: молодая? «Да, молодая. Я отпишу ей завещание, всё для нее. Лишь бы она доходила меня. Чтобы она меня не бросила», - рассказала Ольга сайту mk.ru.

Она же ей посоветовала это не делать. Ольга говорила: «Валя, не вздумай делать никакие завещание, ничего не отписывай. Ты останешься на поле».

При этом женщина не надеялась на сына – она была уверена, что тот долго не проживет с одним легким. Женщина всегда нахваливала заложницу, но ее имени не называла.

«Она и подарки постоянно ей покупала», - поделилась собеседница.

Мать маньяка хвасталась, как однажды купила девушке платье, а в другой раз – сапоги. При этом женщина постоянно ездила по магазинам с сумкой на колесиках: покупала рыбу, мясо, торты. На вопрос, зачем так много, она отвечала, что все съедается.

Ранее мы писали, как мать рассказывала соседкам о работящей сожительнице сына.