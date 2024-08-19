Мать бойца СВО из Ростовской области почти год не может получить тело сына

В Ростовской области матери погибшего бойца СВО отказали в выдаче тела сына. Уже почти год она пытается получить его, чтобы похоронить. Подробности сообщает 161.ru.

В беседе с порталом женщина отметила, что мужчину до сих пор даже не признали погибшим, хотя он был смертельно ранен еще в октябре прошлого года. В объединенной группировке войск ей пояснили, что идут боевые действия, поэтому эвакуация невозможна.

Источник, знакомый с ситуацией женщины, рассказал, что есть «серые зоны», где бьют сильно. Поэтому эвакуация может быть опасной для тех, кто решит в ней участвовать.

Сейчас мать бойца обратилась в суд, чтобы ее сына признали погибшим. Сначала она не хотела этого делать, опасаясь, что ей не вернут тело сына вовсе. Но потом все же согласилась. Это даст ей право на выплаты.

На данный момент деньги приходят дочери умершего. Но, чтобы этого добиться, женщина дважды отсылала документы, так как их теряли.

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