Мать подростка в Ленобласти не поверила, что 12-летняя школьница родит им внука

В поселке Ленинградской области 12-летняя школьница забеременела от 16-летнего парня. Родители «жениха» не верят, что он отец ребенка: мать попросила сделать ДНК-тест.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Школьницу доставили в больницу с жалобами на боль в животе. Оказалось, что причина боли – плод возрастом 18 недель.

Известно, что девочка полгода встречалась с подростком. Она – отличница, занималась рисованием и пением, он – хулиган, за неуспеваемость остался на второй год.

Сейчас школьница лежит в больнице. Тем временем родители парня считают, что девочка могла забеременеть от кого угодно. В случае положительного ДНК-теста они выразили готовность помогать семье. Мать школьницы при этом отказывается от помощи: она считает, что серьезных отношений у детей не получится.

При этом парню не грозит уголовное преследование: по закону, ответственность за совращение малолетних наступает с 18 лет.

Ранее сообщалось, что 15-летняя школьница в Уфе забеременела после изнасилования старшим братом.