Машину застреленной владелицы завода нашли в Подмосковье в 37 километрах от места убийства

На стоянке в Подмосковье нашли угнанную машину убитой владелицы завода. Автомобиль находился в 37 километрах от места преступления.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Известно, что после преступления злоумышленники скрылись на «Мерседесе» бизнесвумен. Машину обнаружили на стоянке в Звенигороде в микрорайоне Пронино, хотя преступление было совершено в деревне Свитино. Расстояние от места убийства до этой стоянки составляет примерно 37 километров.

Сейчас полиция ищет преступников. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном ношении оружия.

Напомним, трех подруг-пенсионерок убили в Подмосковье с особой жестокостью. В одну стреляли 8 раз, в других женщин три раза. Затем преступники скрылись на машине бизнесвумен.

Ранее мы писали, что женщин стала искать их подруга. Она забеспокоилась, когда пенсионерки перестали отвечать на звонки.