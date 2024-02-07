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Опубликовано 07 февраля 2024, 18:33
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Машину застреленной владелицы завода нашли в Подмосковье в 37 километрах от места убийства

SHOT: машину владелицы завода нашли в Звенигороде в 37 км от места ее убийства.
Машину застреленной владелицы завода нашли в Подмосковье в 37 километрах от места убийства

© Freepik

На стоянке в Подмосковье нашли угнанную машину убитой владелицы завода. Автомобиль находился в 37 километрах от места преступления.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Известно, что после преступления злоумышленники скрылись на «Мерседесе» бизнесвумен. Машину обнаружили на стоянке в Звенигороде в микрорайоне Пронино, хотя преступление было совершено в деревне Свитино. Расстояние от места убийства до этой стоянки составляет примерно 37 километров.

Сейчас полиция ищет преступников. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном ношении оружия.

Напомним, трех подруг-пенсионерок убили в Подмосковье с особой жестокостью. В одну стреляли 8 раз, в других женщин три раза. Затем преступники скрылись на машине бизнесвумен.

Ранее мы писали, что женщин стала искать их подруга. Она забеспокоилась, когда пенсионерки перестали отвечать на звонки.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
убийство
машина
угон