Машина телеведущего Арчи пострадала из-за урагана в Подмосковье
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Из-за урагана в Подмосковье пострадала машина экс-телеведущего МУЗ-ТВ Артура Цветкова, известного как Арчи. Ехавший спереди грузовик сбросил на автомобиль строительный мусор.
О происшествии сообщает Telegram-канал Mash.
По его информации, ДТП случилось в Одинцовском районе. За 5 минут до аварии водитель высадил ведущего и поехал на заправку.
Вскоре на грузовике спереди из-за сильного ветра открылся брезент, в результате мусор упал на автомобиль Арчи. Шофер не пострадал, а на машину была оформлена страховка.
Судя по публикуемым фотографиям, у авто разбито лобовое стекло, в салон попало много осколков.
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