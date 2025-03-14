«Прямой эфир»: сын пострадавшей из-за Буйнова женщины устраивал подставное ДТП

Певец Александр Буйнов, который оказался в центре скандала из-за наезда на женщину, стал гостем программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Шоу должно выйти сегодня, 14 марта, вечером. Его авторы собрали последнюю информацию по ДТП со звездой. До выхода программы ей поделился Kp.ru.

После оказания необходимой помощи женщина, которую сбил Буйнов, вышла из больницы. Однако она не хочет идти на контакт с артистом. Александр поддерживает общение с сыном пострадавшей. Он предлагал ему помощь, но пока ей так никто и не воспользовался.

Одним из важных моментов в выпуске стали сведения о семье пострадавшей. В студию пришла бывшая теща молодого человека, чью мать сбил Буйнов. По ее словам, парень однажды устроил «подставное ДТП» с ее дочерью.

Ранее Буйнов заявил, что сбитая им пенсионерка находится «под влиянием». Артист рассказал об этом, когда съездил к ней в больницу.