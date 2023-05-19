Mash: землячка Вячеслава Зайцева наживается на имени покойного кутюрье

Землячка Вячеслава Зайцева наживается на имени покойного кутюрье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина обманным способом зарегистрировала бренд «Слава Зайцев Kids». Оказывается, еще в далеком 2018 году к модельеру обратилась предпринимательница и предложила открыть в Иваново музей, посвященный его деятельности. При этом женщина убедила Зайцева стать соучредителем, и стороны даже подписали соглашение. Однако проект так и не начался из-за пандемии.

Спустя 4 года Зайцев узнал о регистрации товарного знака с его именем. Вот почему мужчина отправился в суд и почти его выиграл, но довести дело до конца не успел.

На сегодняшний день у поверенного Зайцева истекла договоренность, поэтому он не может судиться. А сама женщина уверяет, что о музее речи никогда не было.

Как сообщает Telegram-канал Mash, следующее заседание пройдет 29 мая, на котором представили Зайцева будут добиваться приостановки дела до вступления его сына в наследство.

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