Два человека погибли, выпав из окна горящей квартиры в Новой Москве

Два человека погибли при пожаре в квартире в многоэтажном жилом доме в поселке Знамя Октября в Новой Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, пожар случился в квартире на 11-м этаже. Перед пожаром, как уточнили очевидцы, из квартиры доносились крики и неизвестные хлопки. В результате люди оказались в огненной ловушке и выпали из окна многоэтажки.

Известно, что погибшими оказались женщина и мужчина. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, к настоящему моменту пожар удалось ликвидировать.

На месте ЧП задействованы пожарные.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае при пожаре погиб трехлетний ребенок. Уточняется, что пожар произошел в селе Николаевка Немецкого национального района в ночь на 19 ноября. СК РФ возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).