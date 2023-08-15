Mash: в Москве из Большого театра эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

В Москве из Большого театра эвакуировали людей из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, неизвестные прислали на почту сообщение, в котором заявили о минировании заведения. После этого всех сотрудников театра экстренно эвакуировали.

На данный момент в Большом театре работают кинологи.

К слову, пока подтверждения информации об угрозе взрыва не поступало.

Ранее мы писали о том, что при взрыве АЗС в Махачкале погибла 18-летняя москвичка на 8 месяце беременности. Подробности смотрите в этой статье.