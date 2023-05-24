Mash: в Москве 12-летний мальчик выпил духи и едва не умер

В Москве 12-летний мальчик выпил духи и едва не умер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что после школы четвероклассник встретился со своими друзьями. Тогда компания достала флакончик духов и решила их выпить. На подобное действие подростков вдохновила история, рассказанная родителями, о «бурной» молодости.

После этого состояние 12-летнего мальчика резко ухудшилось. В 22:00 школьника нашел его старший брат в подъезде. Он лежал на полу и не приходил в сознание. Прибыв на место ЧП, врачи приняли решение об экстренной госпитализации потерпевшего. В больнице у мальчика диагностировали острое алкогольное опьянение.

На данный момент состояние подростка удалось стабилизировать.

Ранее мы писали о том, что в Уфе 58-летнего тренера по ски-кроссу подозревают в совращении двух спортсменок. Подробности смотрите в этой статье.