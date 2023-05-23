Shot: в Уфе 58-летнего тренера по ски-кроссу подозревают в совращении двух спортсменок

В Уфе 58-летнего тренера по ски-кроссу подозревают в совращении двух спортсменок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, сестры рассказали своей маме о странном поведении мужчины. Девятиклассница заявила, что тренер дотрагивался до ее тела во время выездов на соревнования. Также родительница девочек уверяет: мужчина изнасиловал ее младшую наследницу, ученицу пятого класса.

Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на заявление женщины. Сейчас 58-летний тренер задержан. В ходе допроса он признался в содеянном.

Также сообщается, что возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».

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