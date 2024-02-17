Mash: в Москве 11-летнего школьника засосало в снегоуборочную машину

В Москве 11-летнего школьника засосало в снегоуборочную машину, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествие случилось накануне вечером в Войковском районе в Москве. Отмечается, что из-за плохой видимости по причине сильного снегопада, ребенок не заметил приближающуюся снегоуборочную машину. Водитель, в свою очередь, тоже поздно заметил школьника.

В результате 11-летний мальчик попал под щетку машины. Водитель незамедлительно вызвал скорую помощь. Медики отправили пострадавшего в больницу.

Уточняется, что ребенку зашили рваную рану правой голени.

Ранее мы писали о том, что в Москве женщина умерла на следующий день после подтяжки лица. По информации источников, операция проводилась в частной клинике в Хамовниках. Предварительной причиной смерти стал тромб. Дело находится на контроле Хамовнической межрайонной прокуратуры.