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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 17 февраля 2024, 15:07
1 мин.

Mash: в Москве 11-летнего школьника засосало в снегоуборочную машину

Mash: в Москве 11-летнего школьника засосало в снегоуборочную машину

© Freepik

В Москве 11-летнего школьника засосало в снегоуборочную машину, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествие случилось накануне вечером в Войковском районе в Москве. Отмечается, что из-за плохой видимости по причине сильного снегопада, ребенок не заметил приближающуюся снегоуборочную машину. Водитель, в свою очередь, тоже поздно заметил школьника.

В результате 11-летний мальчик попал под щетку машины. Водитель незамедлительно вызвал скорую помощь. Медики отправили пострадавшего в больницу.

Уточняется, что ребенку зашили рваную рану правой голени.

Ранее мы писали о том, что в Москве женщина умерла на следующий день после подтяжки лица. По информации источников, операция проводилась в частной клинике в Хамовниках. Предварительной причиной смерти стал тромб. Дело находится на контроле Хамовнической межрайонной прокуратуры.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Александр Асташкин
Теги:
происшествие
москва
ребенок