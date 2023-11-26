Mash: в Челябинске мужчина прострелил ногу соседу из-за громкой музыки

В Челябинске мужчина прострелил ногу соседу из-за громкой музыки, об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Соседи в Челябинске повздорили из-за слишком громкой музыки. Как рассказал пострадавший, его супруга страдает болезнью Паркинсона. Когда у женщины начался приступ, он решил отвлечь ее народными татарскими песнями. Дело в том, что препараты принимать было еще рано, а музыка помогала ей сконцентрироваться.

Народные мотивы не понравились соседу сверху, он отправился к мужчине, прихватив с собой пистолет с холостыми патронами. Когда сосед открыл ему дверь, мужчина набросился на него и выстрелил в колено. В результате пострадавшего отвезли в больницу с простреленной ногой.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

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