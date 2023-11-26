Домработница в Петербурге ограбила пенсионерку, угрожая ей ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В полицию обратилась соседка пожилой женщины. Она рассказала, что слышала за стенкой крики. Выяснилось, что вечером 23 ноября к 66-летней женщине пришла ее домработница, которая раньше помогала ей убираться. Она попросила пенсионерку переночевать.

После того, как женщина согласилась оставить на ночь знакомую, та незаметно впустила неизвестного мужчину в квартиру. Уже ночью они разбудили хозяйку и угрожая ножом, потребовали у нее денег.

«Женщина испугалась и отдала грабителям 340 000 рублей, банковские карты с пин-кодами, личные документы, а также планшет и два мобильных телефона», — рассказал источник.

Уже после того, как злоумышленники забрали награбленное, они заставили 66-летнюю женщину выпить неизвестные таблетки. От препарата женщина крепко заснула.

Как рассказали в полиции, налетчиков удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Их задержали, а награбленное вернули пенсионерке.

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