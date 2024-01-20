В Южно-Сахалинске загорелся приют «Пес и Кот» с сотнями животных, об этом сообщает сайт sakh.online.

По данным журналистов, возгорание произошло 20 января в 16:30 по местному времени. Очаг возгорания одного из крупнейших приютов для животных в Сахалинской обнаружили в комнате, где проживают сотрудники — недавно там заменили проводку.

Во время пожара некоторые животные убежали из вольеров, однако большинство из них удалось эвакуировать. Уточняется, что примерно 200 собак и 300 кошек получилось вытащить из горящих помещений живыми. Сейчас для них ищут временную передержку.

Отмечается, что некоторых питомцев продолжают держать в ветеринарном кабинете при приюте из-за нехватки машин для их перевозки.

В мэрии города сообщили, что готовы помочь с устройством животных.

«При необходимости будет предоставлена бригада отловщиков, а также рассмотрена возможность временного размещения животных в муниципальном приюте», — рассказали в пресс-службе.

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