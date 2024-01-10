Mash: суд Москвы закрыл клуб «Мутабор» на 90 суток после «голой» вечеринки

Суд Москвы закрыл клуб «Мутабор» на 90 суток после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, клуб закрыли из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований во время вечеринки. Как выяснилось, один из гостей мероприятия имел инфекционное заболевание.

На заседании находились представители и юристы Роспотребнадзора и адвокат клуба ООО «Арт-центр». Именно он попросил закрыть заседание из-за наличия в деле врачебной тайны о пациенте.

Известно, что клуб «Мутабор» подал иск к Ивлеевой на 70 млн рублей. Причиной этого является порча репутации после проведения «голой» вечеринки. Владелец заведения уточнил, что блогерша обещала не нарушать законодательство РФ и не устраивать провокации.

Ранее сообщалось о том, что посетившему «голую» вечеринку рэперу Vacio вручили повестку в военкомат. Подробности смотрите в этой статье.