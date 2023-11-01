Mash: продюсера детского телеканала приговорили к 13 годам за педофилию

Продюсера детского телеканала приговорили к 13 годам за педофилию, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

64-летний Александр Разумовский работал продюсером детского телеканала ArtKids с 2010 по 2021 год. Как доказало следствие, за это время мужчина совратил шестеро детей. Уточняется, что Разумовскому предъявили обвинение по статьям о действиях сексуального характера в отношении детей до 12 лет и развратных действиях против двух и более лиц.

Суд вынес обвинительное решение в отношении телепродюсера. Теперь Разумовский будет отбывать срок в колонии строгого режима.

«‎Приговором Нагатинского районного суда Москвы фигуранту назначено 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, на 15 лет. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима», - рассказали в пресс-службе.

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