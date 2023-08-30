Mash: 33-летняя модель из Воронежа устроила скандал на борту самолета

Модель из Воронежа устроила скандал на борту самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, из-за провокационного поведения 33-летней девушки самолет едва не совершил экстренную посадку. Как выяснилось, россиянка являлась пассажиром экономкласса. Однако из-за того, что вылет задержали на два часа, она без разрешения пересела на более комфортное сиденье. Несмотря на вежливые просьбы стюардесс, модель отказывалась вернуться на свое место. После этого бортпроводники пошли на крайние меры и пригрозили россиянке экстренной посадкой. Услышав это, девушка успокоилась и объяснила ситуацию. По ее словам, из-за задержки вылета и неудобного кресла у нее обострился остеохондроз.

К слову, прерывать полет не стали. При этом о поведении россиянки сообщили сотрудникам правоохранительных органов. Однако девушка устроила скандал даже в отделении полиции аэропорта.

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