Официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, высказала мнение о необходимости включения африканских стран в Совет Безопасности ООН. Эта инициатива была объявлена в ходе презентации совместного проекта Уганды и издательства «Комсомольская правда» по дистрибуции и продвижению лучших кофейных марок из африканской страны в России.

Дипломат подчеркнула, что отсутствие африканских стран в составе Совбеза ООН является несправедливым, и необходимо приступить к исправлению этой ситуации.

Россия активно поддерживает африканскую повестку в мировом масштабе, с тем чтобы страны континента имели возможность активного участия в предстоящих реформах. Захарова выразила надежду, что «голос африканцев» будет должным образом услышан.

«Африканцы подчеркивают, что из-за того, что за повесткой стоят западные медиа, Африка представлена как континент исключительно проблем», — цитирует Захарову Kp.ru.

Представитель МИД РФ также отметила, что исторические межнациональные и межкультурные проблемы Африки были обусловлены действиями колонизаторов, которые препятствовали нормальному развитию региона, а также лишали его ресурсов. Захарова напомнила, что африканский континент веками кормит и поит мировое меньшинство, которое на нем паразитирует. Она добавила, что благополучие этого меньшинства и строится только на том, что Африку нещадно эксплуатировали вопреки нормам морали.

Презентация проекта прошла при участии официального представителя МИД России и посла Уганды в России, Мозеса Каваалууко Кизиге.

Ранее мы писали о том, что жену первого президента РФ Ельцина экстренно госпитализировали в Москве.