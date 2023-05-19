Маргарита Симоньян рассказала о странной посылке, в которой оказалась секс-игрушка

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, что на ее имя пришла подозрительная посылка. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. В итоге оказалось, что там находится секс-игрушка.

Женщина отметила, что бандероль была отправлена из Гонконга. В ней не оказалось взрывчатого устройства, как думали ранее.

«Говорят, это некая «вибропуля» для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее», — поделилась она с подписчиками.

Напомним, что ранее Симоньян заявила, что на работе на ее имя пришла посылка со следами взрывчатки. Женщина подчеркивала, что с этим уже разбираются полицейские.

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