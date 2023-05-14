Прилепину грозит ещё одна операция

Захар Прилепин получил серьёзное ранение двух ног вследствие подрыва автомобиля. Писатель продолжает находиться в палате интенсивной терапии, состояние расценивается как стабильное.

На днях пресс-служба Прилепина заявила, что медики рассматривают проведение ещё одной операции для скорейшего восстановления. Однако окончательное решение ещё не принято.

«Чувствительность и движения в пальцах ног сохранены», — отмечается в сообщении, передает Интерфакс.

Напомним, что в машине находились Захар Прилепин, его дочь и водитель Александр Шубин. Дочь Прилепина успела выйти за несколько минут до взрыва, сам Прилепин получил ранения, а водитель погиб на месте.

Ранее мы писали, что очевидец рассказал о творившейся вокруг обстановке после подрыва машины Захара Прилепина.